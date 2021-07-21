Надзвичайні новини — 21.07.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 21.07.2021:

Порятунок вбивством. На Житомирщині чоловік відстрілювався від нападника з нунчаками. І тепер плаче.

Високодуховні кати. В Одесі батьки морили голодом сина-підлітка, бо так їм наказав святий отець. “Лікування” недуги, яке просто не вкладається в голові.

На Черкащині чоловік видерся на 60-метрову мобільну вишку і погрожував стрибнути, якщо до нього не приїдуть журналісти.

Втеча Доцента. Сценарій Джентльменів удачі – в одеському СІЗО. Арештант виїхав із тюрми на цистерні.

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