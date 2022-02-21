Надзвичайні новини — 21.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 21.02.2022:

На порозі війни! Чи є привід хвилюватися через імовірне російське вторгнення, і як правильно це робити, аби зберегти психіку в нормі?!

Поліцейський – за кермом! Шалений автомобіль збив трьох дітей, а водій утік з місця аварії!

Стрілянина на автозаправці! Шалені розбірки у стилі 90-их наробили переполоху на Одещині! Є поранений!

Жертва краси! У Запоріжжі жінка дістала серйозні проблеми з обличчям, і вона переконана – це через збільшені губи!

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