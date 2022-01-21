seach
ICTV - Разом краще

Video: Надзвичайні новини — 21.01.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 21.01.2022:   Жахлива сімейна трагедія на Харківщині. У вогні живцем згоріли жінка та її маленька онука. Сусід намагався врятувати їх, попри те, що на ньому плавився одяг. Невдячний квартирант поплатився життям. На Полтавщині чоловікові розрубали голову за те, що прогуляв усі гроші. Поїхала у відрядження, а знайшли мертвою в лісі. На Житомирщині за загадкових обставин загинула мати двох дітей, яка працювала у швидких кредитах. Омікрон вирує на Прикарпатті. Там загрозливими темпами збільшується кількість хворих. Лікарі звинувачують у стрімкій хвилі колядників та щедрівників.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 21.01.2022
0 Коментувати

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 21.01.2022:  

Жахлива сімейна трагедія на Харківщині. У вогні живцем згоріли жінка та її маленька онука. Сусід намагався врятувати їх, попри те, що на ньому плавився одяг.

Невдячний квартирант поплатився життям. На Полтавщині чоловікові розрубали голову за те, що прогуляв усі гроші.

Поїхала у відрядження, а знайшли мертвою в лісі. На Житомирщині за загадкових обставин загинула мати двох дітей, яка працювала у швидких кредитах.

Омікрон вирує на Прикарпатті. Там загрозливими темпами збільшується кількість хворих. Лікарі звинувачують у стрімкій хвилі колядників та щедрівників.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 21.01.2022 / 21.01.2022 20:22
21.01.2022 20:22

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь