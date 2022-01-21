Надзвичайні новини — 21.01.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 21.01.2022:

Жахлива сімейна трагедія на Харківщині. У вогні живцем згоріли жінка та її маленька онука. Сусід намагався врятувати їх, попри те, що на ньому плавився одяг.

Невдячний квартирант поплатився життям. На Полтавщині чоловікові розрубали голову за те, що прогуляв усі гроші.

Поїхала у відрядження, а знайшли мертвою в лісі. На Житомирщині за загадкових обставин загинула мати двох дітей, яка працювала у швидких кредитах.

Омікрон вирує на Прикарпатті. Там загрозливими темпами збільшується кількість хворих. Лікарі звинувачують у стрімкій хвилі колядників та щедрівників.

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