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Video: Надзвичайні новини — 20.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 20.12.2021:   Викрутив кермо на вірну смерть. Під Кривим Рогом Деу влетів просто під зустрічну вантажівку. Легковик зайнявся разом із водієм всередині. На Харківщині чотири роки шукали вбивцю маршрутника. Скривавленого і вже мертвого водія знайшли його колеги просто за кермом. Явних мотивів не було. Розгадка - повний шок. Роками ціле село на Черкащині живе без води. Люди збирають дощову і талий сніг, а ще збивають живильну вологу зі стріх. Як таке можливо у 21-му столітті? Вночі вбивці прокралися на чуже подвір'я і влаштували криваве побоїще. Беззахисних жертв розстрілювали, а тих, хто ще дихав, добивали камінням. Моторошна історія з Одещини.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 20.12.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 20.12.2021:  

Викрутив кермо на вірну смерть. Під Кривим Рогом Деу влетів просто під зустрічну вантажівку. Легковик зайнявся разом із водієм всередині.

На Харківщині чотири роки шукали вбивцю маршрутника. Скривавленого і вже мертвого водія знайшли його колеги просто за кермом. Явних мотивів не було. Розгадка – повний шок.

Роками ціле село на Черкащині живе без води. Люди збирають дощову і талий сніг, а ще збивають живильну вологу зі стріх. Як таке можливо у 21-му столітті?

Вночі вбивці прокралися на чуже подвір’я і влаштували криваве побоїще. Беззахисних жертв розстрілювали, а тих, хто ще дихав, добивали камінням. Моторошна історія з Одещини.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 20.12.2021 / 20.12.2021 20:32
20.12.2021 20:32

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