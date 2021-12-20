Надзвичайні новини — 20.12.2021

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Викрутив кермо на вірну смерть. Під Кривим Рогом Деу влетів просто під зустрічну вантажівку. Легковик зайнявся разом із водієм всередині.

На Харківщині чотири роки шукали вбивцю маршрутника. Скривавленого і вже мертвого водія знайшли його колеги просто за кермом. Явних мотивів не було. Розгадка – повний шок.

Роками ціле село на Черкащині живе без води. Люди збирають дощову і талий сніг, а ще збивають живильну вологу зі стріх. Як таке можливо у 21-му столітті?

Вночі вбивці прокралися на чуже подвір’я і влаштували криваве побоїще. Беззахисних жертв розстрілювали, а тих, хто ще дихав, добивали камінням. Моторошна історія з Одещини.

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