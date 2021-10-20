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Video: Надзвичайні новини — 20.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 20.10.2021:   Моторошна аварія: троє загиблих і дванадцятеро поранених! Зіткнулися дві вантажівки та два мікроавтобуси, й затисли між собою легковик! Раптовий напад дорогою з супермаркету! На жінку зненацька накинувся навіжений покидьок і розтрощив їй голову сокирою! Шокуюча замовна розправа! Під Києвом бандити накинулися на темношкірого чоловіка, бо їм заплатив негідник, якому він не сподобався!! Неочікувана знахідка в колодязі! Селяни випадково знайшли в криниці жінку, і її на очах у всіх героїчно врятував сусідський син!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 20.10.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 20.10.2021:  

Моторошна аварія: троє загиблих і дванадцятеро поранених! Зіткнулися дві вантажівки та два мікроавтобуси, й затисли між собою легковик!

Раптовий напад дорогою з супермаркету! На жінку зненацька накинувся навіжений покидьок і розтрощив їй голову сокирою!

Шокуюча замовна розправа! Під Києвом бандити накинулися на темношкірого чоловіка, бо їм заплатив негідник, якому він не сподобався!!

Неочікувана знахідка в колодязі! Селяни випадково знайшли в криниці жінку, і її на очах у всіх героїчно врятував сусідський син!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 20.10.2021 / 20.10.2021 20:41
20.10.2021 20:41

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