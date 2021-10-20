Надзвичайні новини — 20.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 20.10.2021:

Моторошна аварія: троє загиблих і дванадцятеро поранених! Зіткнулися дві вантажівки та два мікроавтобуси, й затисли між собою легковик!

Раптовий напад дорогою з супермаркету! На жінку зненацька накинувся навіжений покидьок і розтрощив їй голову сокирою!

Шокуюча замовна розправа! Під Києвом бандити накинулися на темношкірого чоловіка, бо їм заплатив негідник, якому він не сподобався!!

Неочікувана знахідка в колодязі! Селяни випадково знайшли в криниці жінку, і її на очах у всіх героїчно врятував сусідський син!

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