Надзвичайні новини — 20.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 20.09.2021:
18-річний студент з дробовиком увірвався в інститут і почав розстрілювати всіх навколо! Шестеро загиблих і понад два десятки поранених!
Переполох - під Києвом! У Вишгороді мажор влаштував гонитву з копами і навіть по них стріляв!!
Евакуація - в медичному інституті! Студентки в коридорі раптово почали задихатися - довелося рятувати понад дві сотні людей!!
Податкова амністія! Як влада хоче зазирнути під матрац до кожного українця! Кому тепер треба подавати декларацію і що буде тим, хто відмовиться?!!
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