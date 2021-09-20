Надзвичайні новини — 20.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 20.09.2021:

18-річний студент з дробовиком увірвався в інститут і почав розстрілювати всіх навколо! Шестеро загиблих і понад два десятки поранених!

Переполох – під Києвом! У Вишгороді мажор влаштував гонитву з копами і навіть по них стріляв!!

Евакуація – в медичному інституті! Студентки в коридорі раптово почали задихатися – довелося рятувати понад дві сотні людей!!

Податкова амністія! Як влада хоче зазирнути під матрац до кожного українця! Кому тепер треба подавати декларацію і що буде тим, хто відмовиться?!!

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