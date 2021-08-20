Надзвичайні новини — 20.08.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 20.08.2021:
Двоє людей загинули у надзвичайно страшній аварії на Вінниччині. Жінка разом із сином їхала купувати святкове вбрання. Тепер її родичі вдягають траур.
На Кіровоградщині 16-річна дівчина зникла просто зі свого ліжка. Понівечене і вже бездиханне тіло красуні через чотири дні знайшли у закинутому колодязі.
На Київщині чоловік так розгнівався, що колега звинуватив його у крадіжці - взяв сокиру і розкроїв бідолашному череп.
У Херсоні під час монтажу найвищого в Україні флагштоку - гігантська конструкція обрушилася. Просто на припаркований Лексус чиновника, відповідального за ці роботи.
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