Надзвичайні новини — 20.08.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 20.08.2021:

Двоє людей загинули у надзвичайно страшній аварії на Вінниччині. Жінка разом із сином їхала купувати святкове вбрання. Тепер її родичі вдягають траур.

На Кіровоградщині 16-річна дівчина зникла просто зі свого ліжка. Понівечене і вже бездиханне тіло красуні через чотири дні знайшли у закинутому колодязі.

На Київщині чоловік так розгнівався, що колега звинуватив його у крадіжці – взяв сокиру і розкроїв бідолашному череп.

У Херсоні під час монтажу найвищого в Україні флагштоку – гігантська конструкція обрушилася. Просто на припаркований Лексус чиновника, відповідального за ці роботи.

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