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Video: Надзвичайні новини — 20.08.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 20.08.2021:   Двоє людей загинули у надзвичайно страшній аварії на Вінниччині. Жінка разом із сином їхала купувати святкове вбрання. Тепер її родичі вдягають траур. На Кіровоградщині 16-річна дівчина зникла просто зі свого ліжка. Понівечене і вже бездиханне тіло красуні через чотири дні знайшли у закинутому колодязі. На Київщині чоловік так розгнівався, що колега звинуватив його у крадіжці - взяв сокиру і розкроїв бідолашному череп. У Херсоні під час монтажу найвищого в Україні флагштоку - гігантська конструкція обрушилася. Просто на припаркований Лексус чиновника, відповідального за ці роботи.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 20.08.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 20.08.2021:  

Двоє людей загинули у надзвичайно страшній аварії на Вінниччині. Жінка разом із сином їхала купувати святкове вбрання. Тепер її родичі вдягають траур.

На Кіровоградщині 16-річна дівчина зникла просто зі свого ліжка. Понівечене і вже бездиханне тіло красуні через чотири дні знайшли у закинутому колодязі.

На Київщині чоловік так розгнівався, що колега звинуватив його у крадіжці – взяв сокиру і розкроїв бідолашному череп.

У Херсоні під час монтажу найвищого в Україні флагштоку – гігантська конструкція обрушилася. Просто на припаркований Лексус чиновника, відповідального за ці роботи.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 20.08.2021 / 20.08.2021 20:22
20.08.2021 20:22

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