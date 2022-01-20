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Video: Надзвичайні новини — 20.01.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 20.01.2022:   На Запоріжжі з річки дістали понівечену мертву жінку. Її знайшли, бо розкрили інший надзвичайно жорстокий злочин - вбивство 11-річного хлопчика. Ще одна жертва двох маніяків-рецидивістів. Взяв у секс-рабство 25-річну відвідувачку супермаркету і три дні гвалтував, бив і палив волосся. У Києві затримали 62-річного чоловіка, якого вже судять за аналогічний злочин! Небіжчиця з проламаною головою, а за рогом - кошик із кицькою, у якої кульове поранення. У Дніпрі копи розслідують вкрай загадкове та моторошне вбивство. Викладач-збоченець. У Запоріжжі студентки зняли відео бридких домагань педагога. Хтивий освітянин зізнався, що зваблював не лише молодих абітурієнток, а й їхніх матусь.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 20.01.2022
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 20.01.2022:  

На Запоріжжі з річки дістали понівечену мертву жінку. Її знайшли, бо розкрили інший надзвичайно жорстокий злочин – вбивство 11-річного хлопчика. Ще одна жертва двох маніяків-рецидивістів.

Взяв у секс-рабство 25-річну відвідувачку супермаркету і три дні гвалтував, бив і палив волосся. У Києві затримали 62-річного чоловіка, якого вже судять за аналогічний злочин!

Небіжчиця з проламаною головою, а за рогом – кошик із кицькою, у якої кульове поранення. У Дніпрі копи розслідують вкрай загадкове та моторошне вбивство.

Викладач-збоченець. У Запоріжжі студентки зняли відео бридких домагань педагога. Хтивий освітянин зізнався, що зваблював не лише молодих абітурієнток, а й їхніх матусь.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 20.01.2022 / 20.01.2022 20:35
20.01.2022 20:35

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