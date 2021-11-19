Надзвичайні новини — 19.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 19.11.2021:

Моторошна знахідка – під житловими будинками! Гість так посварився з господарем квартири, що вбив його і розрізав на частини

Страшна загибель одразу чотирьох дітей! Батьки в сльозах беруть вину на себе, але, за словами сусідів, розказують не все!

Надзвичайний шкільний двірник із Херсона! У 49 років поїхав на чемпіонат світу з джиу-джитсу, і виграв золоту медаль!

Повстання у бунтівній школі! В єдиній школі у громаді відмовляються вакцинуватися вчителі! Великий скандал! Чим усе закінчиться?!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua