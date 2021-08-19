Надзвичайні новини — 19.08.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 19.08.2021:

У вантажівки під час руху відпала кабіна!!! У Харкові некерований залізний монстр протаранив легковик, у якому їхала сім’я з трьома дітьми.

Він – вбивця. І не шкодує про це. В Одесі чоловік ножицями пошматував колишнього сусіда. І тепер смакує кожну деталь. А всі довкола його захищають.

Невловимий факір. У селі на Львівщині невідомий піроман влаштував уже вісім пожеж на різних подвір’ях. А селяни й гадки не мають, хто це. Вирахувати нестримного палія допомагають навіть психіатри.

Вакцинарня на колесах. Столицею курсують маршрутки з вакцинами. Усіх бажаючих колють просто в салоні.

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