seach
ICTV - Разом краще

Video: Надзвичайні новини — 19.01.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 19.01.2022:   Рейсовий автобус пішов на таран зустрічного транспорту! Зім'яв чотири автомобілі, дерево і зупинився в магазині! Водій загинув. Страшна аварія в Одесі. Бабуся і троє онуків живцем згоріли в будинку. І все це жахіття на очах у дідуся, який нічого не міг вдіяти. Моторошна сімейна драма на Чернігівщині. Родина готується до його похорону, а він роз'їжджає селом на велосипеді. Дивовижне воскресіння під ранок. Але ж хто загинув? Харківський мажор Коля глузує над дітьми вбитого ним водія. 16-річного підлітка, який скоїв смертельну аварію, СІЗО не виправило.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 19.01.2022
0 Коментувати

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 19.01.2022:  

Рейсовий автобус пішов на таран зустрічного транспорту! Зім’яв чотири автомобілі, дерево і зупинився в магазині! Водій загинув. Страшна аварія в Одесі.

Бабуся і троє онуків живцем згоріли в будинку. І все це жахіття на очах у дідуся, який нічого не міг вдіяти. Моторошна сімейна драма на Чернігівщині.

Родина готується до його похорону, а він роз’їжджає селом на велосипеді. Дивовижне воскресіння під ранок. Але ж хто загинув?

Харківський мажор Коля глузує над дітьми вбитого ним водія. 16-річного підлітка, який скоїв смертельну аварію, СІЗО не виправило.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 19.01.2022 / 19.01.2022 20:32
19.01.2022 20:32

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь