Надзвичайні новини — 19.01.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 19.01.2022:

Рейсовий автобус пішов на таран зустрічного транспорту! Зім’яв чотири автомобілі, дерево і зупинився в магазині! Водій загинув. Страшна аварія в Одесі.

Бабуся і троє онуків живцем згоріли в будинку. І все це жахіття на очах у дідуся, який нічого не міг вдіяти. Моторошна сімейна драма на Чернігівщині.

Родина готується до його похорону, а він роз’їжджає селом на велосипеді. Дивовижне воскресіння під ранок. Але ж хто загинув?

Харківський мажор Коля глузує над дітьми вбитого ним водія. 16-річного підлітка, який скоїв смертельну аварію, СІЗО не виправило.

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