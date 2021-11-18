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Video: Надзвичайні новини — 18.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 18.11.2021:   Розстріл у центрі міста! У Миколаєві на закритій території вбили бізнесмена! Ще одна жертва поранена! Кілера - шукають! Бойові дії - під Києвом! Розбійники влізли у приватний будинок, а господар почав відстрілюватися! Вони - поранені - вистрибували з вікна!! Дикий цинізм і ганебна халатність!! Шахраї використовують фото хворої дівчинки, щоб наживатися на українцях! Її мати - в шоці, а поліція місяцями нічого не робить! Моторошна смерть - на Вінниччині! Загинула ціла родина: двоє дорослих і аж четверо дітей!! Тільки одному хлопчику дивом пощастило залишитися живим!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 18.11.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 18.11.2021:  

Розстріл у центрі міста! У Миколаєві на закритій території вбили бізнесмена! Ще одна жертва поранена! Кілера – шукають!

Бойові дії – під Києвом! Розбійники влізли у приватний будинок, а господар почав відстрілюватися! Вони – поранені – вистрибували з вікна!!

Дикий цинізм і ганебна халатність!! Шахраї використовують фото хворої дівчинки, щоб наживатися на українцях! Її мати – в шоці, а поліція місяцями нічого не робить!

Моторошна смерть – на Вінниччині! Загинула ціла родина: двоє дорослих і аж четверо дітей!! Тільки одному хлопчику дивом пощастило залишитися живим!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 18.11.2021 / 18.11.2021 20:33
18.11.2021 20:33

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