Надзвичайні новини — 18.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 18.11.2021:

Розстріл у центрі міста! У Миколаєві на закритій території вбили бізнесмена! Ще одна жертва поранена! Кілера – шукають!

Бойові дії – під Києвом! Розбійники влізли у приватний будинок, а господар почав відстрілюватися! Вони – поранені – вистрибували з вікна!!

Дикий цинізм і ганебна халатність!! Шахраї використовують фото хворої дівчинки, щоб наживатися на українцях! Її мати – в шоці, а поліція місяцями нічого не робить!

Моторошна смерть – на Вінниччині! Загинула ціла родина: двоє дорослих і аж четверо дітей!! Тільки одному хлопчику дивом пощастило залишитися живим!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua