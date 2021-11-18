Надзвичайні новини — 18.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 18.11.2021:
Розстріл у центрі міста! У Миколаєві на закритій території вбили бізнесмена! Ще одна жертва поранена! Кілера - шукають!
Бойові дії - під Києвом! Розбійники влізли у приватний будинок, а господар почав відстрілюватися! Вони - поранені - вистрибували з вікна!!
Дикий цинізм і ганебна халатність!! Шахраї використовують фото хворої дівчинки, щоб наживатися на українцях! Її мати - в шоці, а поліція місяцями нічого не робить!
Моторошна смерть - на Вінниччині! Загинула ціла родина: двоє дорослих і аж четверо дітей!! Тільки одному хлопчику дивом пощастило залишитися живим!
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