Надзвичайні новини — 18.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 18.10.2021:
Величезні пси елітної породи розідрали у дворі матір їхньої власниці! А вона тепер не хоче їх віддавати поліції - годує і грається!
Дитина за два мільйони євро! В бізнесмена на Львівщині викрали дорослу дочку, за яку вимагали викуп! Її підступно заманили в пастку!
Ковід - червона зона! У пункти вакцинації вишиковуються черги, бо без щеплення не пускатимуть на роботу!!
Скандал зі зґвалтуванням! Жінка звинувачує колишнього й нинішнього правоохоронців у нападі на неї у власному домі!
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