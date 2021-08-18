seach
ICTV - Разом краще

Video: Надзвичайні новини — 18.08.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 18.08.2021:   Пекельне місиво під Дніпром. Там на дорозі зіштовхнулися одразу чотири фури, в тому числі й бензовоз. Одна людина в страшних муках загинула. У столиці розстріляли іноземця! Кілери, яких начебто було аж четверо, спершу побили свою жертву, а потім випустили кулю просто в лоб. На Полтавщині згоріла хата місцевої ворожки. А всередині знайшли чоловічий труп! Перед тим - без містики не обійшлося. На Київщині жорстоко пошматували бджоляра. На чоловіка накинулися просто на пасіці й зі спини. А перед тим просили меду для дитини.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 18.08.2021
0 Коментувати

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 18.08.2021:  

Пекельне місиво під Дніпром. Там на дорозі зіштовхнулися одразу чотири фури, в тому числі й бензовоз. Одна людина в страшних муках загинула.

У столиці розстріляли іноземця! Кілери, яких начебто було аж четверо, спершу побили свою жертву, а потім випустили кулю просто в лоб.

На Полтавщині згоріла хата місцевої ворожки. А всередині знайшли чоловічий труп! Перед тим – без містики не обійшлося.

На Київщині жорстоко пошматували бджоляра. На чоловіка накинулися просто на пасіці й зі спини. А перед тим просили меду для дитини.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 18.08.2021 / 18.08.2021 20:41
18.08.2021 20:41

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь