Надзвичайні новини — 18.08.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 18.08.2021:

Пекельне місиво під Дніпром. Там на дорозі зіштовхнулися одразу чотири фури, в тому числі й бензовоз. Одна людина в страшних муках загинула.

У столиці розстріляли іноземця! Кілери, яких начебто було аж четверо, спершу побили свою жертву, а потім випустили кулю просто в лоб.

На Полтавщині згоріла хата місцевої ворожки. А всередині знайшли чоловічий труп! Перед тим – без містики не обійшлося.

На Київщині жорстоко пошматували бджоляра. На чоловіка накинулися просто на пасіці й зі спини. А перед тим просили меду для дитини.

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