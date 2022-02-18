seach
ICTV - Разом краще

Video: Надзвичайні новини — 18.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 18.02.2022:   Продовжуємо готуватися до вторгнення. Тунелі метро стануть чи не найголовнішими укриттями для киян. А громадський транспорт збирається евакуйовувати людей за місто. Смертельна драма в гаражному приміщенні. Двоє коханців, які забралися подалі від батьківських очей, згоріли живцем. Сімейна різанина через... Шматок м'яса. На Тернопільщині чоловік убив батька і виколов очі братові, бо ті не захотіли ділитися. Чи буде широкомасштабна війна в Україні? Ніхто не знає. Окрім - них. Яку страшну правду розкаже віск? Нападе Путін чи ні? Пророцтва карпатських мольфарів.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 18.02.2022
0 Коментувати

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 18.02.2022:  

Продовжуємо готуватися до вторгнення. Тунелі метро стануть чи не найголовнішими укриттями для киян. А громадський транспорт збирається евакуйовувати людей за місто.

Смертельна драма в гаражному приміщенні. Двоє коханців, які забралися подалі від батьківських очей, згоріли живцем.

Сімейна різанина через… Шматок м’яса. На Тернопільщині чоловік убив батька і виколов очі братові, бо ті не захотіли ділитися.

Чи буде широкомасштабна війна в Україні? Ніхто не знає. Окрім – них. Яку страшну правду розкаже віск? Нападе Путін чи ні? Пророцтва карпатських мольфарів.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 18.02.2022 / 18.02.2022 20:27
18.02.2022 20:27

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь