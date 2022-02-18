Надзвичайні новини — 18.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 18.02.2022:
Продовжуємо готуватися до вторгнення. Тунелі метро стануть чи не найголовнішими укриттями для киян. А громадський транспорт збирається евакуйовувати людей за місто.
Смертельна драма в гаражному приміщенні. Двоє коханців, які забралися подалі від батьківських очей, згоріли живцем.
Сімейна різанина через... Шматок м'яса. На Тернопільщині чоловік убив батька і виколов очі братові, бо ті не захотіли ділитися.
Чи буде широкомасштабна війна в Україні? Ніхто не знає. Окрім - них. Яку страшну правду розкаже віск? Нападе Путін чи ні? Пророцтва карпатських мольфарів.
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