Надзвичайні новини — 18.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 18.02.2022:

Продовжуємо готуватися до вторгнення. Тунелі метро стануть чи не найголовнішими укриттями для киян. А громадський транспорт збирається евакуйовувати людей за місто.

Смертельна драма в гаражному приміщенні. Двоє коханців, які забралися подалі від батьківських очей, згоріли живцем.

Сімейна різанина через… Шматок м’яса. На Тернопільщині чоловік убив батька і виколов очі братові, бо ті не захотіли ділитися.

Чи буде широкомасштабна війна в Україні? Ніхто не знає. Окрім – них. Яку страшну правду розкаже віск? Нападе Путін чи ні? Пророцтва карпатських мольфарів.

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