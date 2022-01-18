Надзвичайні новини — 18.01.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 18.01.2022:

Тіло 11-річного школяра знайшли замурованим у підвалі приватного будинку. Перед тим двоє чоловіків нещадно знущалися з дитини. Надзвичайно моторошне вбивство на Запоріжжі.

На Київщині посварилися відвідувачі нічного клубу. Один з них дістав бойовий автомат і почав гатити на ураження. Після скоєного, банда кинулася тікати в бік окупованого Криму.

Убив, бо дуже піклувався про здоров’я свого товариша. На Сумщині чоловік безжально забив до смерті свого найкращого друга, адже той не хотів лікуватися.

В Одесі двоє чоловіків викинули у смітник літню жінку. Хотіли, кажуть, врятувати від неминучої загибелі.

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