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Video: Надзвичайні новини — 18.01.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 18.01.2022:   Тіло 11-річного школяра знайшли замурованим у підвалі приватного будинку. Перед тим двоє чоловіків нещадно знущалися з дитини. Надзвичайно моторошне вбивство на Запоріжжі. На Київщині посварилися відвідувачі нічного клубу. Один з них дістав бойовий автомат і почав гатити на ураження. Після скоєного, банда кинулася тікати в бік окупованого Криму. Убив, бо дуже піклувався про здоров'я свого товариша. На Сумщині чоловік безжально забив до смерті свого найкращого друга, адже той не хотів лікуватися. В Одесі двоє чоловіків викинули у смітник літню жінку. Хотіли, кажуть, врятувати від неминучої загибелі.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 18.01.2022
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 18.01.2022:  

Тіло 11-річного школяра знайшли замурованим у підвалі приватного будинку. Перед тим двоє чоловіків нещадно знущалися з дитини. Надзвичайно моторошне вбивство на Запоріжжі.

На Київщині посварилися відвідувачі нічного клубу. Один з них дістав бойовий автомат і почав гатити на ураження. Після скоєного, банда кинулася тікати в бік окупованого Криму.

Убив, бо дуже піклувався про здоров’я свого товариша. На Сумщині чоловік безжально забив до смерті свого найкращого друга, адже той не хотів лікуватися.

В Одесі двоє чоловіків викинули у смітник літню жінку. Хотіли, кажуть, врятувати від неминучої загибелі.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 18.01.2022 / 18.01.2022 20:30
18.01.2022 20:30

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