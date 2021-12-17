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Video: Надзвичайні новини — 17.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 17.12.2021:   Моторошна історія про матір, що спокійно розказала, як убивала маленьку дочку!! Родичі - шоковані диким вчинком і вбиті горем!! Ялинковий маніяк вирішив вкрасти свято в інших людей!! Полює на ялинки та знищує їх! Уся поліція - на вухах!! Лікарі приголомшені наслідками коронавірусу! У людей відмовляють ноги, нирки та виникає безпліддя!! Навіть за рік після хвороби і навіть після легкої форми!! Загинув на власній кухні!! Чоловік втратив свого брата, а тепер картає себе, бо не був у момент трагедії вдома!!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 17.12.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 17.12.2021:  

Моторошна історія про матір, що спокійно розказала, як убивала маленьку дочку!! Родичі – шоковані диким вчинком і вбиті горем!!

Ялинковий маніяк вирішив вкрасти свято в інших людей!! Полює на ялинки та знищує їх! Уся поліція – на вухах!!

Лікарі приголомшені наслідками коронавірусу! У людей відмовляють ноги, нирки та виникає безпліддя!! Навіть за рік після хвороби і навіть після легкої форми!!

Загинув на власній кухні!! Чоловік втратив свого брата, а тепер картає себе, бо не був у момент трагедії вдома!!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 17.12.2021 / 17.12.2021 20:47
17.12.2021 20:47

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