Надзвичайні новини — 17.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 17.12.2021:

Моторошна історія про матір, що спокійно розказала, як убивала маленьку дочку!! Родичі – шоковані диким вчинком і вбиті горем!!

Ялинковий маніяк вирішив вкрасти свято в інших людей!! Полює на ялинки та знищує їх! Уся поліція – на вухах!!

Лікарі приголомшені наслідками коронавірусу! У людей відмовляють ноги, нирки та виникає безпліддя!! Навіть за рік після хвороби і навіть після легкої форми!!

Загинув на власній кухні!! Чоловік втратив свого брата, а тепер картає себе, бо не був у момент трагедії вдома!!

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