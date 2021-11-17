Надзвичайні новини — 17.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 17.11.2021:

Страшна автомобільна аварія – на Рівненщині! У ДТП на трасі загинуло подружжя – їх збили одразу дві машини!

Бігав із сокирою і погрожував підірвати восьмиповерховий будинок! Той самий неадекват, який викруткою вбив свою тітку та викинув з вікна!

Війна – за електрику! Комунальники звинувачують скандальних клієнтів в розстрілі їхніх працівників! Відрізають їм світло, а ті – знову під’єднуються!

Закопав власну дружину біля кладовища! А потім це приховував, аби брати в її родичів гостинці й жити їхнім коштом! Історія, від якої – мороз по спині!

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