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Video: Надзвичайні новини — 17.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 17.11.2021:   Страшна автомобільна аварія - на Рівненщині! У ДТП на трасі загинуло подружжя - їх збили одразу дві машини! Бігав із сокирою і погрожував підірвати восьмиповерховий будинок! Той самий неадекват, який викруткою вбив свою тітку та викинув з вікна! Війна - за електрику! Комунальники звинувачують скандальних клієнтів в розстрілі їхніх працівників! Відрізають їм світло, а ті - знову під'єднуються! Закопав власну дружину біля кладовища! А потім це приховував, аби брати в її родичів гостинці й жити їхнім коштом! Історія, від якої - мороз по спині!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 17.11.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 17.11.2021:  

Страшна автомобільна аварія – на Рівненщині! У ДТП на трасі загинуло подружжя – їх збили одразу дві машини!

Бігав із сокирою і погрожував підірвати восьмиповерховий будинок! Той самий неадекват, який викруткою вбив свою тітку та викинув з вікна!

Війна – за електрику! Комунальники звинувачують скандальних клієнтів в розстрілі їхніх працівників! Відрізають їм світло, а ті – знову під’єднуються!

Закопав власну дружину біля кладовища! А потім це приховував, аби брати в її родичів гостинці й жити їхнім коштом! Історія, від якої – мороз по спині!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 17.11.2021 / 17.11.2021 20:24
17.11.2021 20:24

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