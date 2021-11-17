Надзвичайні новини — 17.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 17.11.2021:
Страшна автомобільна аварія - на Рівненщині! У ДТП на трасі загинуло подружжя - їх збили одразу дві машини!
Бігав із сокирою і погрожував підірвати восьмиповерховий будинок! Той самий неадекват, який викруткою вбив свою тітку та викинув з вікна!
Війна - за електрику! Комунальники звинувачують скандальних клієнтів в розстрілі їхніх працівників! Відрізають їм світло, а ті - знову під'єднуються!
Закопав власну дружину біля кладовища! А потім це приховував, аби брати в її родичів гостинці й жити їхнім коштом! Історія, від якої - мороз по спині!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua