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Video: Надзвичайні новини — 17.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 17.09.2021:   Нові приголомшуючі подробиці теракту в Дніпрі. До днища авто, в яке сідали речниця управління ДСНС та інструктор з тактичної медицини, хтось прикріпив бомбу. Сьогодні прощалися з загиблими. Батько забрав трирічного сина з садка, вивіз у посадку і задушив. Трагедія на Сумщині, від якої волосся дибки. Чоловік каже - давно планував це зробити. Зловили кураж. На Запоріжжі бандити за одну ніч зламали п'ять гаражів, викрали авто, обікрали магазин інструментів і винесли пів мільйона з сейфа поштового відділення. Уряд погрожує заборонити невакцинованим українцям відвідувати ресторани, магазини, кіно та спортзали. Коли чекати на нові карантинні обмеження?
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 17.09.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 17.09.2021:  

Нові приголомшуючі подробиці теракту в Дніпрі. До днища авто, в яке сідали речниця управління ДСНС та інструктор з тактичної медицини, хтось прикріпив бомбу. Сьогодні прощалися з загиблими.

Батько забрав трирічного сина з садка, вивіз у посадку і задушив. Трагедія на Сумщині, від якої волосся дибки. Чоловік каже – давно планував це зробити.

Зловили кураж. На Запоріжжі бандити за одну ніч зламали п’ять гаражів, викрали авто, обікрали магазин інструментів і винесли пів мільйона з сейфа поштового відділення.

Уряд погрожує заборонити невакцинованим українцям відвідувати ресторани, магазини, кіно та спортзали. Коли чекати на нові карантинні обмеження?

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 17.09.2021 / 17.09.2021 20:27
17.09.2021 20:27

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