Надзвичайні новини — 17.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 17.09.2021:

Нові приголомшуючі подробиці теракту в Дніпрі. До днища авто, в яке сідали речниця управління ДСНС та інструктор з тактичної медицини, хтось прикріпив бомбу. Сьогодні прощалися з загиблими.

Батько забрав трирічного сина з садка, вивіз у посадку і задушив. Трагедія на Сумщині, від якої волосся дибки. Чоловік каже – давно планував це зробити.

Зловили кураж. На Запоріжжі бандити за одну ніч зламали п’ять гаражів, викрали авто, обікрали магазин інструментів і винесли пів мільйона з сейфа поштового відділення.

Уряд погрожує заборонити невакцинованим українцям відвідувати ресторани, магазини, кіно та спортзали. Коли чекати на нові карантинні обмеження?

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