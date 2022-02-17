Надзвичайні новини — 17.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 17.02.2022:

У станиці Луганській з важкого озброєння обстріляли дитячий садок. Є жертви. Мешканці міста не виходять з укриттів.

П’яний мажор скоїв смертельну ДТП. На Харківщині син заможних батьків посеред дня напився і поліз за кермо. На узбіччі не помітив 18-річну дівчину.

Страшні судоми і нещадний пронизливий біль у всьому тілі! На Рівненщині 25-річний чоловік вісімнадцять днів пробув у комі і загинув. Родина звинувачує в усьому лікарів.

40 гривень за літр пального. Експерти прогнозують – це може статися найближчим часом. Страшний сон автомобілістів – уже не сон. Чому ціни на бензин так різко полізли вгору?

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