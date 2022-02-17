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Video: Надзвичайні новини — 17.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 17.02.2022:   У станиці Луганській з важкого озброєння обстріляли дитячий садок. Є жертви. Мешканці міста не виходять з укриттів. П'яний мажор скоїв смертельну ДТП. На Харківщині син заможних батьків посеред дня напився і поліз за кермо. На узбіччі не помітив 18-річну дівчину. Страшні судоми і нещадний пронизливий біль у всьому тілі! На Рівненщині 25-річний чоловік вісімнадцять днів пробув у комі і загинув. Родина звинувачує в усьому лікарів. 40 гривень за літр пального. Експерти прогнозують - це може статися найближчим часом. Страшний сон автомобілістів - уже не сон. Чому ціни на бензин так різко полізли вгору?  
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 17.02.2022
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 17.02.2022:  

У станиці Луганській з важкого озброєння обстріляли дитячий садок. Є жертви. Мешканці міста не виходять з укриттів.

П’яний мажор скоїв смертельну ДТП. На Харківщині син заможних батьків посеред дня напився і поліз за кермо. На узбіччі не помітив 18-річну дівчину.

Страшні судоми і нещадний пронизливий біль у всьому тілі! На Рівненщині 25-річний чоловік вісімнадцять днів пробув у комі і загинув. Родина звинувачує в усьому лікарів.

40 гривень за літр пального. Експерти прогнозують – це може статися найближчим часом. Страшний сон автомобілістів – уже не сон. Чому ціни на бензин так різко полізли вгору?

 

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 17.02.2022 / 17.02.2022 20:37
17.02.2022 20:37

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