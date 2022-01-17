Надзвичайні новини — 17.01.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 17.01.2022:

Пекуча аварія на Полтавщині. Водій на Фольксвагені пролетів на червоний, вискочив на заправку і протаранив місткість із пропаном. Чоловік згорів живцем.

Злодій, якого зловили за численні крадіжки і погром на кладовищі, несподівано зізнався в справжньому жахітті – він убив людину і закопав її в лісі.

Смертельні іменини. Жінка разом із сином та невісткою вирішила відсвяткувати день народження сходженням на Говерлу. Втім усі троє зірвалися з гори. Іменинниця загинула.

П’ята жертва заупокійної свічки. У реанімації померла медсестра Косівської лікарні. Там у грудні сталася нищівна пожежа. Загинули троє пацієнтів із ковідом. І ще одна працівниця. Тепер припускають – винна не свічка, а несправна дорога апаратура.

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