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Video: Надзвичайні новини — 16.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 16.12.2021:   Прийшов у гості і вбив господаря! Це просто шок - у бідолашного зламані всі ребра! Планували весілля - натомість померли разом! Молода пара загинула на пожежі у Львові! У новобудові не спрацювала протипожежна сигналізація! Шокуючий погром - на цвинтарі! У Запорізькій області вандал розтрощив два десятки могил! І він робить це - не вперше! Скандал із сексуальним підтекстом! На Одещині 15-річна школярка переїхала жити до втричі старшого чоловіка, до якого наймалася на роботу по господарству!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 16.12.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 16.12.2021:  

Прийшов у гості і вбив господаря! Це просто шок – у бідолашного зламані всі ребра!

Планували весілля – натомість померли разом! Молода пара загинула на пожежі у Львові! У новобудові не спрацювала протипожежна сигналізація!

Шокуючий погром – на цвинтарі! У Запорізькій області вандал розтрощив два десятки могил! І він робить це – не вперше!

Скандал із сексуальним підтекстом! На Одещині 15-річна школярка переїхала жити до втричі старшого чоловіка, до якого наймалася на роботу по господарству!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 16.12.2021 / 16.12.2021 20:28
16.12.2021 20:28

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