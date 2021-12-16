Надзвичайні новини — 16.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 16.12.2021:

Прийшов у гості і вбив господаря! Це просто шок – у бідолашного зламані всі ребра!

Планували весілля – натомість померли разом! Молода пара загинула на пожежі у Львові! У новобудові не спрацювала протипожежна сигналізація!

Шокуючий погром – на цвинтарі! У Запорізькій області вандал розтрощив два десятки могил! І він робить це – не вперше!

Скандал із сексуальним підтекстом! На Одещині 15-річна школярка переїхала жити до втричі старшого чоловіка, до якого наймалася на роботу по господарству!

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