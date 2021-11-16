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Video: Надзвичайні новини — 16.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 16.11.2021:   Вражаючий бандитизм - у Києві! Чоловіка розстріляли буквально на виході з суду! Кілер - утік, в місті діє план Перехоплення! Справжній шок - на очах у численних свідків!! У Дніпрі парубок влаштував каскадерський атракціон і впав з тридцятиметрової висоти!! Місцеві звинувачують будинок-привид! Справжній Рембо на пенсії - живе у Києві! Дідусь, якого на якого напали агресивні шахрайки, дав їм відсіч, затримав одну з них і передав поліції! Трагедія і шекспірівська драма - у лісах на Львівщині! Мисливець, одним влучним пострілом, убив свого найкращого друга, з яким народився в один день!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 16.11.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 16.11.2021:  

Вражаючий бандитизм – у Києві! Чоловіка розстріляли буквально на виході з суду! Кілер – утік, в місті діє план Перехоплення!

Справжній шок – на очах у численних свідків!! У Дніпрі парубок влаштував каскадерський атракціон і впав з тридцятиметрової висоти!! Місцеві звинувачують будинок-привид!

Справжній Рембо на пенсії – живе у Києві! Дідусь, якого на якого напали агресивні шахрайки, дав їм відсіч, затримав одну з них і передав поліції!

Трагедія і шекспірівська драма – у лісах на Львівщині! Мисливець, одним влучним пострілом, убив свого найкращого друга, з яким народився в один день!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 16.11.2021 / 16.11.2021 20:22
16.11.2021 20:22

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