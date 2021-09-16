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Video: Надзвичайні новини — 16.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 16.09.2021:   Міна сповільненої дії. У Карпатах туристи розпалювали багаття і підірвалися на боєприпасі, який лежав у землі. Двоє загинули, четверо - у лікарні. Пожежа, що приховувала дикий злочин. Біля повністю обвугленого тіла господаря знайшли каністру. Приголомшливий злочин на Вінниччині. Сусід, від якого немає спасіння. Мешканці столичної багатоповерхівки бояться злетіти в повітря. Бо літній чоловік, якого покинула родина, стукає по газовій трубі, лякає дітей у темних закутках і чатує на сусідів із несподіваною зброєю. Газовий кайф. На Дніпропетровщині підлітки хотіли зняти круте відео. 15-річний хлопчик зробив глибокий вдих і впав замертво.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 16.09.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 16.09.2021:  

Міна сповільненої дії. У Карпатах туристи розпалювали багаття і підірвалися на боєприпасі, який лежав у землі. Двоє загинули, четверо – у лікарні.

Пожежа, що приховувала дикий злочин. Біля повністю обвугленого тіла господаря знайшли каністру. Приголомшливий злочин на Вінниччині.

Сусід, від якого немає спасіння. Мешканці столичної багатоповерхівки бояться злетіти в повітря. Бо літній чоловік, якого покинула родина, стукає по газовій трубі, лякає дітей у темних закутках і чатує на сусідів із несподіваною зброєю.

Газовий кайф. На Дніпропетровщині підлітки хотіли зняти круте відео. 15-річний хлопчик зробив глибокий вдих і впав замертво.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 16.09.2021 / 16.09.2021 20:28
16.09.2021 20:28

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