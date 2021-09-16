Надзвичайні новини — 16.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 16.09.2021:

Міна сповільненої дії. У Карпатах туристи розпалювали багаття і підірвалися на боєприпасі, який лежав у землі. Двоє загинули, четверо – у лікарні.

Пожежа, що приховувала дикий злочин. Біля повністю обвугленого тіла господаря знайшли каністру. Приголомшливий злочин на Вінниччині.

Сусід, від якого немає спасіння. Мешканці столичної багатоповерхівки бояться злетіти в повітря. Бо літній чоловік, якого покинула родина, стукає по газовій трубі, лякає дітей у темних закутках і чатує на сусідів із несподіваною зброєю.

Газовий кайф. На Дніпропетровщині підлітки хотіли зняти круте відео. 15-річний хлопчик зробив глибокий вдих і впав замертво.

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