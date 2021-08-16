Надзвичайні новини — 16.08.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 16.08.2021:
Мер Кривого Рогу застрелений на порозі власного дому. Політичне вбивство чи самогубство? Шокуючі кадри з камер спостереження!
Масштабне побоїще під офісом президента. Бруківка, сльозогінний газ і дим. Нацкорпус до крові побився з поліцією.
Приголомшлива смертельна ДТП на Одещині. Троє копів загинули. Ще один вижив, але у тяжкому стані. Він - єдиний, хто може пролити світло на трагічні події.
Кривавий ранок, який ніколи не забудуть.
Паніка, відчай і смерть захопили цілий будинок у Дніпрі. У квартирі, де стався вибух, знайшли одразу два тіла.
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