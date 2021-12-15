Надзвичайні новини — 15.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 15.12.2021:

Гостросюжетний бойовик – на околиці Києва! Свист куль і шалені крики! Правоохоронці брали штурмом озброєного стрільця, що забарикадувався у квартирі!

І стрілянина – на ринку в Харкові! Навіжений відвідувач посварився з продавцями, витяг зброю і відкрив по них вогонь! Є поранені!

Шокуюча знахідка – на Хмельниччині! Чоловік готувався до святкування, виносив речі в підвал багатоповерхівки й натрапив на мертве тіло!

Комунальна війна – в елітному котеджному містечку! Через шалені платежі дійшло вже навіть до сутичок! Адвокатові спалили машину!

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