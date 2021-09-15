Надзвичайні новини — 15.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 15.09.2021:

Надзвичайно кривавий вибуховий ранок у Дніпрі. Хтось підірвав автомобіль, в який саме сіли ветеран АТО і речниця ДСНС. Обоє загинули.

Невгамовний і неадекватний Вовка. У селі на Київщині всі тремтять від страху, бо молодик б’є та грабує людей, підпалює хати, а днями пошматував ножем батька під час сніданку.

На шкільному стадіоні шестирічного хлопчика прибили футбольні ворота. Мати відмовилася писати заяву до поліції. Вона працює у навчальному закладі.

Загадкова загибель полтавської бізнеследі. Жінка кілька днів просиділа в машині на сільській дорозі. Бо начебто авто зламалося. А потім її знайшли мертвою.

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