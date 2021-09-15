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Video: Надзвичайні новини — 15.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 15.09.2021:   Надзвичайно кривавий вибуховий ранок у Дніпрі. Хтось підірвав автомобіль, в який саме сіли ветеран АТО і речниця ДСНС. Обоє загинули. Невгамовний і неадекватний Вовка. У селі на Київщині всі тремтять від страху, бо молодик б'є та грабує людей, підпалює хати, а днями пошматував ножем батька під час сніданку. На шкільному стадіоні шестирічного хлопчика прибили футбольні ворота. Мати відмовилася писати заяву до поліції. Вона працює у навчальному закладі. Загадкова загибель полтавської бізнеследі. Жінка кілька днів просиділа в машині на сільській дорозі. Бо начебто авто зламалося. А потім її знайшли мертвою.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 15.09.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 15.09.2021:  

Надзвичайно кривавий вибуховий ранок у Дніпрі. Хтось підірвав автомобіль, в який саме сіли ветеран АТО і речниця ДСНС. Обоє загинули.

Невгамовний і неадекватний Вовка. У селі на Київщині всі тремтять від страху, бо молодик б’є та грабує людей, підпалює хати, а днями пошматував ножем батька під час сніданку.

На шкільному стадіоні шестирічного хлопчика прибили футбольні ворота. Мати відмовилася писати заяву до поліції. Вона працює у навчальному закладі.

Загадкова загибель полтавської бізнеследі. Жінка кілька днів просиділа в машині на сільській дорозі. Бо начебто авто зламалося. А потім її знайшли мертвою.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 15.09.2021 / 15.09.2021 20:33
15.09.2021 20:33

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