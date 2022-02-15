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Video: Надзвичайні новини — 15.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 15.02.2022:   Сім годин тридцять хвилин до анонсованого початку ракетної атаки на нас. У кого здали нерви першими? Замовне вбивство кримінального авторитета "Cухого" в стоматологічному кріслі. Кілер-Купідон у лижному костюмі розстріляв пацієнта на очах у лікаря в курортній Яремчі. У Києві працівник пошти помітив пожежу на другому поверсі і кинувся у вікно рятувати літню господиню. Цар звірів, на ім'я Роман розгулює не в африканській савані, а в селі на Прикарпатті. Місцеві заціпеніли від жаху, бо вулицями ходить справжній лев.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 15.02.2022
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 15.02.2022:  

Сім годин тридцять хвилин до анонсованого початку ракетної атаки на нас. У кого здали нерви першими?

Замовне вбивство кримінального авторитета “Cухого” в стоматологічному кріслі. Кілер-Купідон у лижному костюмі розстріляв пацієнта на очах у лікаря в курортній Яремчі.

У Києві працівник пошти помітив пожежу на другому поверсі і кинувся у вікно рятувати літню господиню.

Цар звірів, на ім’я Роман розгулює не в африканській савані, а в селі на Прикарпатті. Місцеві заціпеніли від жаху, бо вулицями ходить справжній лев.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 15.02.2022 / 15.02.2022 20:33
15.02.2022 20:33

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