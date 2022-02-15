Надзвичайні новини — 15.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 15.02.2022:

Сім годин тридцять хвилин до анонсованого початку ракетної атаки на нас. У кого здали нерви першими?

Замовне вбивство кримінального авторитета “Cухого” в стоматологічному кріслі. Кілер-Купідон у лижному костюмі розстріляв пацієнта на очах у лікаря в курортній Яремчі.

У Києві працівник пошти помітив пожежу на другому поверсі і кинувся у вікно рятувати літню господиню.

Цар звірів, на ім’я Роман розгулює не в африканській савані, а в селі на Прикарпатті. Місцеві заціпеніли від жаху, бо вулицями ходить справжній лев.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua