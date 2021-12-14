Надзвичайні новини — 14.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 14.12.2021:

Смертельна та кривава аварія на Кіровоградщині. Там у фатальному зіткненні на абсолютно новій та ідеально рівній дорозі зустрілися величезна фура та мікроавтобус.

Затягли у підсобку та вимагали зізнатися, у тому, що, як виявилося,не робила! У Києві пенсіонерка потрапила у лікарню з інфарктом після зустрічі з охоронцями.

Криваве вбивство на Тернопільщині. Там поблизу однієї із багатоповерхівок виявили понівечене тіло 22 річної жінки. Слідчі встановили, до вбивства причетний 19-річний парубок.

На Одещині в лікарні померла вагітна. У гибелі 29-річної жінки чоловік звинувачує медиків.

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