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Video: Надзвичайні новини — 14.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 14.09.2021:   Смерть ледачому. На Черкащині племінник жорстоко забив до смерті свого дядька. Тіло загорнув у ковдри і спустив до підвалу. Біснуватий маршрутник. У Запоріжжі водій побив пенсіонера, бо той зайшов у салон з торбою. Того дня дідусь святкував день народження і віз гостинці. На Харківщині багатодітна матір замовила вбивство собаки. Виконавців довго не могла знайти. Хто ж зрештою погодився? Шок, який не передати словами. Пабло Ескобар у спідниці. На Київщині правоохоронці знову штурмували квартиру наркобаронеси. Надзвичайні новини знову це знімали. Чому ця героїня аж настільки безкарна?
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 14.09.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 14.09.2021:  

Смерть ледачому. На Черкащині племінник жорстоко забив до смерті свого дядька. Тіло загорнув у ковдри і спустив до підвалу.

Біснуватий маршрутник. У Запоріжжі водій побив пенсіонера, бо той зайшов у салон з торбою. Того дня дідусь святкував день народження і віз гостинці.

На Харківщині багатодітна матір замовила вбивство собаки. Виконавців довго не могла знайти. Хто ж зрештою погодився? Шок, який не передати словами.

Пабло Ескобар у спідниці. На Київщині правоохоронці знову штурмували квартиру наркобаронеси. Надзвичайні новини знову це знімали. Чому ця героїня аж настільки безкарна?

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 14.09.2021 / 14.09.2021 20:45
14.09.2021 20:45

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