Надзвичайні новини — 14.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 14.09.2021:

Смерть ледачому. На Черкащині племінник жорстоко забив до смерті свого дядька. Тіло загорнув у ковдри і спустив до підвалу.

Біснуватий маршрутник. У Запоріжжі водій побив пенсіонера, бо той зайшов у салон з торбою. Того дня дідусь святкував день народження і віз гостинці.

На Харківщині багатодітна матір замовила вбивство собаки. Виконавців довго не могла знайти. Хто ж зрештою погодився? Шок, який не передати словами.

Пабло Ескобар у спідниці. На Київщині правоохоронці знову штурмували квартиру наркобаронеси. Надзвичайні новини знову це знімали. Чому ця героїня аж настільки безкарна?

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