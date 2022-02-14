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Video: Надзвичайні новини — 14.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 14.02.2022:   Закриття українського авіапростору. Чи реально? Ніхто не хоче повторення трагедії малазійського боїнга. Чи дійсно є така загроза? І куди полетіли чартери з багатіями? Батьки в розпачі, діткам - нові канікули - у Києві згоріла престижна гімназія. Де тепер навчатимуться її учні? Смертельний номер на кризі. У Кривому Розі двоє школярок пішли під лід. Очевидці кинулися на порятунок. Але трагедії уникнути не вдалося. Поховав батька, забрав його рушницю і тут же застосував. Небувала кривава трагедія на Полтавщині. Все містечко шоковане.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 14.02.2022
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 14.02.2022:  

Закриття українського авіапростору. Чи реально? Ніхто не хоче повторення трагедії малазійського боїнга. Чи дійсно є така загроза? І куди полетіли чартери з багатіями?

Батьки в розпачі, діткам – нові канікули – у Києві згоріла престижна гімназія. Де тепер навчатимуться її учні?

Смертельний номер на кризі. У Кривому Розі двоє школярок пішли під лід. Очевидці кинулися на порятунок. Але трагедії уникнути не вдалося.

Поховав батька, забрав його рушницю і тут же застосував. Небувала кривава трагедія на Полтавщині. Все містечко шоковане.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 14.02.2022 / 14.02.2022 20:40
14.02.2022 20:40

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