Надзвичайні новини — 14.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 14.02.2022:

Закриття українського авіапростору. Чи реально? Ніхто не хоче повторення трагедії малазійського боїнга. Чи дійсно є така загроза? І куди полетіли чартери з багатіями?

Батьки в розпачі, діткам – нові канікули – у Києві згоріла престижна гімназія. Де тепер навчатимуться її учні?

Смертельний номер на кризі. У Кривому Розі двоє школярок пішли під лід. Очевидці кинулися на порятунок. Але трагедії уникнути не вдалося.

Поховав батька, забрав його рушницю і тут же застосував. Небувала кривава трагедія на Полтавщині. Все містечко шоковане.

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