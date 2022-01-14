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Video: Надзвичайні новини — 14.01.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 14.01.2022:   Потужний вибух у гаражному кооперативі у Вінниці. Загинули двоє чоловіків. Їхні тіла буквально обвуглилися. Пів сотні жертв, щонайменше два вбивства. Людей викрадали, поїли отрутою і душили. Все заради квартир. Банду чорних ріелторів-маніяків схопили на Харківщині. Два тижні жив з трупом на балкові. Зрештою, обмотав пакетами, прив'язав камінь і викинув у воду. Надзвичайно моторошна розправа з любою подругою. Столичні двадцятиповерхівки опалюють дровами! Фура палетів що три дні. Це смертельно небезпечно - кажуть фахівці. Але ж навіщо люди гріються так у 21-му столітті?
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 14.01.2022
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 14.01.2022:  

Потужний вибух у гаражному кооперативі у Вінниці. Загинули двоє чоловіків. Їхні тіла буквально обвуглилися.

Пів сотні жертв, щонайменше два вбивства. Людей викрадали, поїли отрутою і душили. Все заради квартир. Банду чорних ріелторів-маніяків схопили на Харківщині.

Два тижні жив з трупом на балкові. Зрештою, обмотав пакетами, прив’язав камінь і викинув у воду. Надзвичайно моторошна розправа з любою подругою.

Столичні двадцятиповерхівки опалюють дровами! Фура палетів що три дні. Це смертельно небезпечно – кажуть фахівці. Але ж навіщо люди гріються так у 21-му столітті?

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 14.01.2022 / 14.01.2022 20:37
14.01.2022 20:37

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