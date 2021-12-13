Надзвичайні новини — 13.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 13.12.2021:

Обурливий випадок на Черкащині. Бригада медиків посеред ночі приїхала рятувати пацієнта з бронхіальною астмою та отримала на горіхи від неврівноваженого сусіда хворого.

Щонайменше на три роки сісти за грати може чоловік із Полтавщини за те, що ледь не вбив свого ж собаку. Нелюд жорстоко лупцював тварину молотком на очах у дітей.

В Одесі розгорілися справжні пристрасті. Там обирали запобіжний захід водію, який ще в останній день літа збив 15-річного школяра.

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