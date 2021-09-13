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Video: Надзвичайні новини — 13.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 13.09.2021:   Депутат на бровах розігнав свій білий позашляховик, вилетів з дороги та збив пішохода. Обранець намагався втекти, але погано тримався на ногах. Залився алкоголем і протаранив натовп! Аж шестеро жертв у Дніпрі внаслідок масштабної ДТП. Водія ледь не лінчували. Відірвався тромб чи вбили? Загадкова загибель судді Печерського суду столиці - під час застілля з військовим і слідчим - обростає моторошними подробицями. Пасажир з вікна потяга побачив труп. Біля залізничного полотна лежав обгорілий чоловік. Вкрай моторошна драма на Полтавщині.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 13.09.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 13.09.2021:  

Депутат на бровах розігнав свій білий позашляховик, вилетів з дороги та збив пішохода. Обранець намагався втекти, але погано тримався на ногах.

Залився алкоголем і протаранив натовп! Аж шестеро жертв у Дніпрі внаслідок масштабної ДТП. Водія ледь не лінчували.

Відірвався тромб чи вбили? Загадкова загибель судді Печерського суду столиці – під час застілля з військовим і слідчим – обростає моторошними подробицями.

Пасажир з вікна потяга побачив труп. Біля залізничного полотна лежав обгорілий чоловік. Вкрай моторошна драма на Полтавщині.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 13.09.2021 / 13.09.2021 20:21
13.09.2021 20:21

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