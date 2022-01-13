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Video: Надзвичайні новини — 13.01.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 13.01.2022:   У Львові чоловік випав із восьмого поверху, приземлився на дах магазина і вижив!!! Дивно, але в тому домі його ніхто не знає, а в квартирі, з якої він вилетів, живе мати-одиначка! На Київщині чоловік приревнував свою вагітну дружину і нещадно забив її кулаками до смерті. На Черкащині нелюд покремсав ножем колишню. Вона загинула в лікарні. Шок, але Надзвичайні новини спілкувалися із жінкою буквально за кілька годин до її вбивства. У Запоріжжі власниця квартири, в якій спалахнула пожежа, забарикадувалася зсередини і не пускала рятувальників.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 13.01.2022
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 13.01.2022:  

У Львові чоловік випав із восьмого поверху, приземлився на дах магазина і вижив!!! Дивно, але в тому домі його ніхто не знає, а в квартирі, з якої він вилетів, живе мати-одиначка!

На Київщині чоловік приревнував свою вагітну дружину і нещадно забив її кулаками до смерті.

На Черкащині нелюд покремсав ножем колишню. Вона загинула в лікарні. Шок, але Надзвичайні новини спілкувалися із жінкою буквально за кілька годин до її вбивства.

У Запоріжжі власниця квартири, в якій спалахнула пожежа, забарикадувалася зсередини і не пускала рятувальників.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 13.01.2022 / 13.01.2022 20:31
13.01.2022 20:31

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