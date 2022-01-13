Надзвичайні новини — 13.01.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 13.01.2022:

У Львові чоловік випав із восьмого поверху, приземлився на дах магазина і вижив!!! Дивно, але в тому домі його ніхто не знає, а в квартирі, з якої він вилетів, живе мати-одиначка!

На Київщині чоловік приревнував свою вагітну дружину і нещадно забив її кулаками до смерті.

На Черкащині нелюд покремсав ножем колишню. Вона загинула в лікарні. Шок, але Надзвичайні новини спілкувалися із жінкою буквально за кілька годин до її вбивства.

У Запоріжжі власниця квартири, в якій спалахнула пожежа, забарикадувалася зсередини і не пускала рятувальників.

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