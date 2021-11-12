Надзвичайні новини — 12.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 12.11.2021:

Харківський водій, який на переході збив двох дітей і проволочив їх по асфальту, був під дією метадону. Не повірите, але чоловік має стосунок до очільника однієї з райадміністрацій.

Монстр у спідниці. На Черкащині поки сусіди й медики рятували пошматованого чоловіка, його жінка продовжувала розмахувати ножем і погрожувала різати всіх.

На Одещині чоловік впритул розстріляв перехожого, а потім закинув бідолаху в багажник і вивіз за місто. Йому здалося, що то крадій.

Гладіолуси або смерть! На Київщині неадекват вдирався до квіткових крамниць, аби пограбувати. Романтик чи просто дикун?

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