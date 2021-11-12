seach
ICTV - Разом краще

Video: Надзвичайні новини — 12.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 12.11.2021:   Харківський водій, який на переході збив двох дітей і проволочив їх по асфальту, був під дією метадону. Не повірите, але чоловік має стосунок до очільника однієї з райадміністрацій. Монстр у спідниці. На Черкащині поки сусіди й медики рятували пошматованого чоловіка, його жінка продовжувала розмахувати ножем і погрожувала різати всіх. На Одещині чоловік впритул розстріляв перехожого, а потім закинув бідолаху в багажник і вивіз за місто. Йому здалося, що то крадій. Гладіолуси або смерть! На Київщині неадекват вдирався до квіткових крамниць, аби пограбувати. Романтик чи просто дикун?
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 12.11.2021
0 Коментувати

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 12.11.2021:  

Харківський водій, який на переході збив двох дітей і проволочив їх по асфальту, був під дією метадону. Не повірите, але чоловік має стосунок до очільника однієї з райадміністрацій.

Монстр у спідниці. На Черкащині поки сусіди й медики рятували пошматованого чоловіка, його жінка продовжувала розмахувати ножем і погрожувала різати всіх.

На Одещині чоловік впритул розстріляв перехожого, а потім закинув бідолаху в багажник і вивіз за місто. Йому здалося, що то крадій.

Гладіолуси або смерть! На Київщині неадекват вдирався до квіткових крамниць, аби пограбувати. Романтик чи просто дикун?

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 12.11.2021 / 12.11.2021 20:26
12.11.2021 20:26

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь