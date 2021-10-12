Надзвичайні новини — 12.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 12.10.2021:
Жахіття на трасі. На Полтавщині злетів з дороги і перекинувся автобус, повний пасажирів. Водій загинув. Але ж чому напарник не зреагував?
Виховала свою вбивцю. На Вінниччині 16-річна школярка жорстоко зарізала матір. Родичі розповідають про подвійне життя ідеальної на людях дівчини.
Тривожний сусід. Пенсіонер підпалив свою квартиру і змусив усіх мешканців терміново евакуюватися. Сусіди впевнені - він їм мстився.
Загадкове падіння з висоти. В Дніпрі 12-річна дівчинка зірвалася з сьомого поверху закинутої будівлі. Начебто злякалася незнайомця зі зброєю.
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