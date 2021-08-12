Надзвичайні новини — 12.08.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 12.08.2021:

Залишив кохану дружину з другом і більше її не побачить! Шокуюча драма – на Львівщині!! Бідолашну жінку знайшли у воді!!

Дикий сусід нападав на жителів будинку з вилами і намагався викинути з балкона власну матір!! А в результаті загинув сам!!

Моторошна зустріч із покидьком у власній хаті! Пенсіонерка, яку різали ножем, примудрилася перехитрити нічного розбійника!

Техногенна катастрофа у Житомирі! Насосну станцію затопило, і всю каналізацію напряму спустили просто в річку!! У воді вмирає все живе, є небезпека для мешканців!!

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