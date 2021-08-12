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Video: Надзвичайні новини — 12.08.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 12.08.2021:   Залишив кохану дружину з другом і більше її не побачить! Шокуюча драма - на Львівщині!! Бідолашну жінку знайшли у воді!! Дикий сусід нападав на жителів будинку з вилами і намагався викинути з балкона власну матір!! А в результаті загинув сам!! Моторошна зустріч із покидьком у власній хаті! Пенсіонерка, яку різали ножем, примудрилася перехитрити нічного розбійника! Техногенна катастрофа у Житомирі! Насосну станцію затопило, і всю каналізацію напряму спустили просто в річку!! У воді вмирає все живе, є небезпека для мешканців!!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 12.08.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 12.08.2021:  

Залишив кохану дружину з другом і більше її не побачить! Шокуюча драма – на Львівщині!! Бідолашну жінку знайшли у воді!!

Дикий сусід нападав на жителів будинку з вилами і намагався викинути з балкона власну матір!! А в результаті загинув сам!!

Моторошна зустріч із покидьком у власній хаті! Пенсіонерка, яку різали ножем, примудрилася перехитрити нічного розбійника!

Техногенна катастрофа у Житомирі! Насосну станцію затопило, і всю каналізацію напряму спустили просто в річку!! У воді вмирає все живе, є небезпека для мешканців!!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 12.08.2021 / 12.08.2021 20:26
12.08.2021 20:26

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