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Video: Надзвичайні новини — 12.01.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 12.01.2022:   На Харківщині внаслідок зіткнення двох легковиків загинуло аж троє людей. Двоє маленьких дітей лишилися круглими сиротами. У столиці чоловік вистрибнув з п'ятого поверху, вижив і волав якусь чортівню. А коли копи й родичі потрапили в квартиру - ледь не попадали від кривавого жаху. Працівники евакуатора, який саме вантажив поламаний автомобіль на смерть розчавив молоковоз. Водій вантажівки божиться - бачив чоловіка. Чому ж поїхав просто на нього? Кремсала ножем і рубала сокирою просто в ліжку. Люта розправа на Вінниччині. Результати свого звірства жінка ще й зафіксувала на довгу пам'ять.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 12.01.2022
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 12.01.2022:  

На Харківщині внаслідок зіткнення двох легковиків загинуло аж троє людей. Двоє маленьких дітей лишилися круглими сиротами.

У столиці чоловік вистрибнув з п’ятого поверху, вижив і волав якусь чортівню. А коли копи й родичі потрапили в квартиру – ледь не попадали від кривавого жаху.

Працівники евакуатора, який саме вантажив поламаний автомобіль на смерть розчавив молоковоз. Водій вантажівки божиться – бачив чоловіка. Чому ж поїхав просто на нього?

Кремсала ножем і рубала сокирою просто в ліжку. Люта розправа на Вінниччині. Результати свого звірства жінка ще й зафіксувала на довгу пам’ять.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 12.01.2022 / 12.01.2022 20:39
12.01.2022 20:39

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