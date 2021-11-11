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Video: Надзвичайні новини — 11.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 11.11.2021:   Пороблено! Харків знову на вустах всієї країни. На пішохідному переході неадекватний водій на білому позашляховику збив двох дітей. Хлопчика волік під колесами кілька метрів. Турок-душогуб, якого розшукували по всій країні, сам повернувся до Рівного. Аби знайти могилу свої коханої жертви. Навіщо? Моторошний напад на фермерське господарство. Бандити побили охоронця і вогнем знищили усе поголів'я дорогої птиці. Медики й поліція штурмували будинок із хворою жінкою всередині. Бідолашній лишалося жити кілька годин, а чоловік не дозволяв її госпіталізувати.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 11.11.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 11.11.2021:  

Пороблено! Харків знову на вустах всієї країни. На пішохідному переході неадекватний водій на білому позашляховику збив двох дітей. Хлопчика волік під колесами кілька метрів.

Турок-душогуб, якого розшукували по всій країні, сам повернувся до Рівного. Аби знайти могилу свої коханої жертви. Навіщо?

Моторошний напад на фермерське господарство. Бандити побили охоронця і вогнем знищили усе поголів’я дорогої птиці.

Медики й поліція штурмували будинок із хворою жінкою всередині. Бідолашній лишалося жити кілька годин, а чоловік не дозволяв її госпіталізувати.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 11.11.2021 / 11.11.2021 20:30
11.11.2021 20:30

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