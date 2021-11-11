Надзвичайні новини — 11.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 11.11.2021:

Пороблено! Харків знову на вустах всієї країни. На пішохідному переході неадекватний водій на білому позашляховику збив двох дітей. Хлопчика волік під колесами кілька метрів.

Турок-душогуб, якого розшукували по всій країні, сам повернувся до Рівного. Аби знайти могилу свої коханої жертви. Навіщо?

Моторошний напад на фермерське господарство. Бандити побили охоронця і вогнем знищили усе поголів’я дорогої птиці.

Медики й поліція штурмували будинок із хворою жінкою всередині. Бідолашній лишалося жити кілька годин, а чоловік не дозволяв її госпіталізувати.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua