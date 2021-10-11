Надзвичайні новини — 11.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 11.10.2021:

Страшна смерть на очах у родини. На Черкащині сім’я їхала на відпочинок двома машинами. Але людей назавжди розлучив білий позашляховик.

Син, який все життя знущався з батька, поплатився за це життям. У Києві чоловік стік кров’ю просто на сходовому майданчику.

Шокуючий поворот у розслідуванні вбивства дворічної давнини на Харківщині. Підозрюваний божиться – зізнання вибили високопоставлені поліцейські. А ворожка говорить про даму.

Молодий одесит настільки ненавидить копів, що вдався до запеклого протистояння. Агресор озброївся камінням, цеглою та гантелями і пішов у наступ.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua