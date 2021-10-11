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Video: Надзвичайні новини — 11.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 11.10.2021:   Страшна смерть на очах у родини. На Черкащині сім'я їхала на відпочинок двома машинами. Але людей назавжди розлучив білий позашляховик. Син, який все життя знущався з батька, поплатився за це життям. У Києві чоловік стік кров'ю просто на сходовому майданчику. Шокуючий поворот у розслідуванні вбивства дворічної давнини на Харківщині. Підозрюваний божиться - зізнання вибили високопоставлені поліцейські. А ворожка говорить про даму. Молодий одесит настільки ненавидить копів, що вдався до запеклого протистояння. Агресор озброївся камінням, цеглою та гантелями і пішов у наступ.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 11.10.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 11.10.2021:  

Страшна смерть на очах у родини. На Черкащині сім’я їхала на відпочинок двома машинами. Але людей назавжди розлучив білий позашляховик.

Син, який все життя знущався з батька, поплатився за це життям. У Києві чоловік стік кров’ю просто на сходовому майданчику.

Шокуючий поворот у розслідуванні вбивства дворічної давнини на Харківщині. Підозрюваний божиться – зізнання вибили високопоставлені поліцейські. А ворожка говорить про даму.

Молодий одесит настільки ненавидить копів, що вдався до запеклого протистояння. Агресор озброївся камінням, цеглою та гантелями і пішов у наступ.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 11.10.2021 / 11.10.2021 20:24
11.10.2021 20:24

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