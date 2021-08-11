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Video: Надзвичайні новини — 11.08.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 11.08.2021:   У Харкові цілу сім'ю тероризує люцифер! Страшні повідомлення, вибухи під дверима, хрести і розвішане м'ясо! Смерть після вакцинації!! В Києві жінка отримала першу дозу і фактично згоріла, вже за п'ять днів! Затримали заступників мера, міського голову чекають на допит! НАБУ викрило злочинну схему на 27 мільйонів гривень! Німецький танк у підвалі в пенсіонера! Сусіди бачили, як він розщичав ним сніг! А ще - зенітка і навіть торпеда!!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 11.08.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 11.08.2021:  

У Харкові цілу сім’ю тероризує люцифер! Страшні повідомлення, вибухи під дверима, хрести і розвішане м’ясо!

Смерть після вакцинації!! В Києві жінка отримала першу дозу і фактично згоріла, вже за п’ять днів!

Затримали заступників мера, міського голову чекають на допит! НАБУ викрило злочинну схему на 27 мільйонів гривень!

Німецький танк у підвалі в пенсіонера! Сусіди бачили, як він розщичав ним сніг! А ще – зенітка і навіть торпеда!!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 11.08.2021 / 11.08.2021 20:22
11.08.2021 20:22

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