Надзвичайні новини — 11.08.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 11.08.2021:

У Харкові цілу сім’ю тероризує люцифер! Страшні повідомлення, вибухи під дверима, хрести і розвішане м’ясо!

Смерть після вакцинації!! В Києві жінка отримала першу дозу і фактично згоріла, вже за п’ять днів!

Затримали заступників мера, міського голову чекають на допит! НАБУ викрило злочинну схему на 27 мільйонів гривень!

Німецький танк у підвалі в пенсіонера! Сусіди бачили, як він розщичав ним сніг! А ще – зенітка і навіть торпеда!!

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