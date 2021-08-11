Надзвичайні новини — 11.08.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 11.08.2021:
У Харкові цілу сім'ю тероризує люцифер! Страшні повідомлення, вибухи під дверима, хрести і розвішане м'ясо!
Смерть після вакцинації!! В Києві жінка отримала першу дозу і фактично згоріла, вже за п'ять днів!
Затримали заступників мера, міського голову чекають на допит! НАБУ викрило злочинну схему на 27 мільйонів гривень!
Німецький танк у підвалі в пенсіонера! Сусіди бачили, як він розщичав ним сніг! А ще - зенітка і навіть торпеда!!
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