Надзвичайні новини — 11.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 11.02.2022:

Аварія на мільярди! Кортеж одного з найбагатших людей країни збив насмерть пішохода на дорозі! Бізнесмен вилетів за кордон, і полетіли голови правоохоронців!

Страшний вибух і шоковані сусіди! Два трупи в одній хаті: один – без руки, а другий – без голови! Підозрюють, що там відбувалися небезпечні ігри!

Скандальні військові навчання – в Чорнобильській зоні! Спочатку виділили бюджетні мільйони на створення музею, а потім – усе там розтрощили!

Куди ховатися в разі війни?! Надзвичайні новини йдуть за стрілками, намальованими на будинках! Ви будете вражені тим, куди вони нас приведуть!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua