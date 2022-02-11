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Video: Надзвичайні новини — 11.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 11.02.2022:   Аварія на мільярди! Кортеж одного з найбагатших людей країни збив насмерть пішохода на дорозі! Бізнесмен вилетів за кордон, і полетіли голови правоохоронців! Страшний вибух і шоковані сусіди! Два трупи в одній хаті: один - без руки, а другий - без голови! Підозрюють, що там відбувалися небезпечні ігри! Скандальні військові навчання - в Чорнобильській зоні! Спочатку виділили бюджетні мільйони на створення музею, а потім - усе там розтрощили! Куди ховатися в разі війни?! Надзвичайні новини йдуть за стрілками, намальованими на будинках! Ви будете вражені тим, куди вони нас приведуть!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 11.02.2022
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 11.02.2022:  

Аварія на мільярди! Кортеж одного з найбагатших людей країни збив насмерть пішохода на дорозі! Бізнесмен вилетів за кордон, і полетіли голови правоохоронців!

Страшний вибух і шоковані сусіди! Два трупи в одній хаті: один – без руки, а другий – без голови! Підозрюють, що там відбувалися небезпечні ігри!

Скандальні військові навчання – в Чорнобильській зоні! Спочатку виділили бюджетні мільйони на створення музею, а потім – усе там розтрощили!

Куди ховатися в разі війни?! Надзвичайні новини йдуть за стрілками, намальованими на будинках! Ви будете вражені тим, куди вони нас приведуть!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 11.02.2022 / 11.02.2022 20:26
11.02.2022 20:26

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