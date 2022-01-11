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Video: Надзвичайні новини — 11.01.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 11.01.2022:   На Львівщині підлеглий убив свого керівника. Не через конфлікти на роботі. Чоловіки ворогували, бо були ще й сусідами. Бодай на метр наблизишся до жінки - спалю авто. На Київщині неадекват тероризує своїх сусідів і палить їхні машини, бо вони якось не так дивляться на його кохану. Обгоріле авто, а всередині - труп на задньому сидінні. Моторошне вбивство на Сумщині. Копи самі не повірили, на кого вивели сліди. У самих шкарпетках на дивані харківського аеропорту. Гріють лише фото стрункої білявки. Американський жених не доїхав до нареченої - обібрали до нитки у потягу. Зникла й сама українська красуня!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 11.01.2022
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 11.01.2022:  

На Львівщині підлеглий убив свого керівника. Не через конфлікти на роботі. Чоловіки ворогували, бо були ще й сусідами.

Бодай на метр наблизишся до жінки – спалю авто. На Київщині неадекват тероризує своїх сусідів і палить їхні машини, бо вони якось не так дивляться на його кохану.

Обгоріле авто, а всередині – труп на задньому сидінні. Моторошне вбивство на Сумщині. Копи самі не повірили, на кого вивели сліди.

У самих шкарпетках на дивані харківського аеропорту. Гріють лише фото стрункої білявки. Американський жених не доїхав до нареченої – обібрали до нитки у потягу. Зникла й сама українська красуня!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 11.01.2022 / 11.01.2022 20:33
11.01.2022 20:33

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