Надзвичайні новини — 11.01.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 11.01.2022:

На Львівщині підлеглий убив свого керівника. Не через конфлікти на роботі. Чоловіки ворогували, бо були ще й сусідами.

Бодай на метр наблизишся до жінки – спалю авто. На Київщині неадекват тероризує своїх сусідів і палить їхні машини, бо вони якось не так дивляться на його кохану.

Обгоріле авто, а всередині – труп на задньому сидінні. Моторошне вбивство на Сумщині. Копи самі не повірили, на кого вивели сліди.

У самих шкарпетках на дивані харківського аеропорту. Гріють лише фото стрункої білявки. Американський жених не доїхав до нареченої – обібрали до нитки у потягу. Зникла й сама українська красуня!

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