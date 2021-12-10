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Video: Надзвичайні новини — 10.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 10.12.2021:   Двоє загиблих на трасі під Полтавою. Там зіштовхнулися вантажівка та легковик. В останньому ніхто не вижив. Дике жахіття на Львівщині. Чоловік зарізав вагітну дружину, а потім полоснув по горлу себе. І все це на очах у дітей. Тисяча гривень за вакцинацію. Українцям уже телефонують "банкіри", готові хоч зараз її вручити. Після чого - абоненти залишаються без копійки грошей. Лупцювали биткою, занурювали головою в воду, а потім відволокли на кладовище копати собі могилу. На Полтавщині троє нелюдів розповіли, за що покарали сусідку.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 10.12.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 10.12.2021:  

Двоє загиблих на трасі під Полтавою. Там зіштовхнулися вантажівка та легковик. В останньому ніхто не вижив.

Дике жахіття на Львівщині. Чоловік зарізав вагітну дружину, а потім полоснув по горлу себе. І все це на очах у дітей.

Тисяча гривень за вакцинацію. Українцям уже телефонують “банкіри”, готові хоч зараз її вручити. Після чого – абоненти залишаються без копійки грошей.

Лупцювали биткою, занурювали головою в воду, а потім відволокли на кладовище копати собі могилу. На Полтавщині троє нелюдів розповіли, за що покарали сусідку.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 10.12.2021 / 10.12.2021 20:30
10.12.2021 20:30

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