Надзвичайні новини — 10.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 10.12.2021:

Двоє загиблих на трасі під Полтавою. Там зіштовхнулися вантажівка та легковик. В останньому ніхто не вижив.

Дике жахіття на Львівщині. Чоловік зарізав вагітну дружину, а потім полоснув по горлу себе. І все це на очах у дітей.

Тисяча гривень за вакцинацію. Українцям уже телефонують “банкіри”, готові хоч зараз її вручити. Після чого – абоненти залишаються без копійки грошей.

Лупцювали биткою, занурювали головою в воду, а потім відволокли на кладовище копати собі могилу. На Полтавщині троє нелюдів розповіли, за що покарали сусідку.

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