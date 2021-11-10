Надзвичайні новини — 10.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 10.11.2021:

Третій брат за три місяці. У Кривому Розі мертвим знайшли кузена загиблого мера Костянтина Павлова. Цей брат начебто повісився.

Тіло з розтрощеною головою в багажнику. У Дніпрі на березі річки молотком забили рибалку, а труп сховали в машині. Мотиви невимовно шокуючі.

На Київщині у речах хворого на коронавірус лікарі знайшли гранату. Просто в реанімації, поряд із кисневим устаткуванням.

Вбивство в телефоні. На Житомирщині жінка не поклала слухавку після розмови і чула, як розправляються з її подругою.

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