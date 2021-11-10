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Video: Надзвичайні новини — 10.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 10.11.2021:   Третій брат за три місяці. У Кривому Розі мертвим знайшли кузена загиблого мера Костянтина Павлова. Цей брат начебто повісився. Тіло з розтрощеною головою в багажнику. У Дніпрі на березі річки молотком забили рибалку, а труп сховали в машині. Мотиви невимовно шокуючі. На Київщині у речах хворого на коронавірус лікарі знайшли гранату. Просто в реанімації, поряд із кисневим устаткуванням. Вбивство в телефоні. На Житомирщині жінка не поклала слухавку після розмови і чула, як розправляються з її подругою.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 10.11.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 10.11.2021:  

Третій брат за три місяці. У Кривому Розі мертвим знайшли кузена загиблого мера Костянтина Павлова. Цей брат начебто повісився.

Тіло з розтрощеною головою в багажнику. У Дніпрі на березі річки молотком забили рибалку, а труп сховали в машині. Мотиви невимовно шокуючі.

На Київщині у речах хворого на коронавірус лікарі знайшли гранату. Просто в реанімації, поряд із кисневим устаткуванням.

Вбивство в телефоні. На Житомирщині жінка не поклала слухавку після розмови і чула, як розправляються з її подругою.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 10.11.2021 / 10.11.2021 20:27
10.11.2021 20:27

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