Надзвичайні новини — 10.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 10.02.2022:

Накинувся на матір з ножем і підпалив хату разом із батьками всередині! На Івано-Франківщині син влаштував лютий терор своїм батькам – наче у фільмі жахів!!

Перестрілка, гонитва і шалені гроші!! Бандити задумали пограбувати підприємця, але раптом усе пішло не за планом!

Колишній даішник з дорослим сином тримають у страху ціле містечко! Від них ховається навіть рідна мати! Майже двадцять заяв – а поліція не реагує!!

Моторошний дім, з якого втекла дитина! Хлопчик, якого підібрали на вулиці інші діти, боявся повертатися до матері! І копи самі побачили – чому!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua