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Video: Надзвичайні новини — 10.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 10.02.2022:   Накинувся на матір з ножем і підпалив хату разом із батьками всередині! На Івано-Франківщині син влаштував лютий терор своїм батькам - наче у фільмі жахів!! Перестрілка, гонитва і шалені гроші!! Бандити задумали пограбувати підприємця, але раптом усе пішло не за планом! Колишній даішник з дорослим сином тримають у страху ціле містечко! Від них ховається навіть рідна мати! Майже двадцять заяв - а поліція не реагує!! Моторошний дім, з якого втекла дитина! Хлопчик, якого підібрали на вулиці інші діти, боявся повертатися до матері! І копи самі побачили - чому!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 10.02.2022
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 10.02.2022:  

Накинувся на матір з ножем і підпалив хату разом із батьками всередині! На Івано-Франківщині син влаштував лютий терор своїм батькам – наче у фільмі жахів!!

Перестрілка, гонитва і шалені гроші!! Бандити задумали пограбувати підприємця, але раптом усе пішло не за планом!

Колишній даішник з дорослим сином тримають у страху ціле містечко! Від них ховається навіть рідна мати! Майже двадцять заяв – а поліція не реагує!!

Моторошний дім, з якого втекла дитина! Хлопчик, якого підібрали на вулиці інші діти, боявся повертатися до матері! І копи самі побачили – чому!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 10.02.2022 / 10.02.2022 20:24
10.02.2022 20:24

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