Надзвичайні новини — 10.01.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 10.01.2022:

Убивство та зґвалтування на різдвяні свята! Хто наважився на страшний злочин у такі дні?! Переполох – на Дніпропетровщині!

Ніж – у печінку, замість взаємного кохання!! Настирливий кавалер став жертвою розправи на очах у святкового ді-джея! А дама, яка захищала свою честь, може сісти у в’язницю!

Гонитва нічними вулицями та нахабний напад на копа! На Черкащині водій разом з натовпом пасажирів накинулися на правоохоронців!!

Кривава трагедія – на Тернопільщині! Чоловік приїхав у гості до сестри і більше звідти не повернувся! Що з ним сталося?!

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