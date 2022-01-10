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Video: Надзвичайні новини — 10.01.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 10.01.2022:   Убивство та зґвалтування на різдвяні свята! Хто наважився на страшний злочин у такі дні?! Переполох - на Дніпропетровщині! Ніж - у печінку, замість взаємного кохання!! Настирливий кавалер став жертвою розправи на очах у святкового ді-джея! А дама, яка захищала свою честь, може сісти у в'язницю! Гонитва нічними вулицями та нахабний напад на копа! На Черкащині водій разом з натовпом пасажирів накинулися на правоохоронців!! Кривава трагедія - на Тернопільщині! Чоловік приїхав у гості до сестри і більше звідти не повернувся! Що з ним сталося?!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 10.01.2022
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 10.01.2022:  

Убивство та зґвалтування на різдвяні свята! Хто наважився на страшний злочин у такі дні?! Переполох – на Дніпропетровщині!

Ніж – у печінку, замість взаємного кохання!! Настирливий кавалер став жертвою розправи на очах у святкового ді-джея! А дама, яка захищала свою честь, може сісти у в’язницю!

Гонитва нічними вулицями та нахабний напад на копа! На Черкащині водій разом з натовпом пасажирів накинулися на правоохоронців!!

Кривава трагедія – на Тернопільщині! Чоловік приїхав у гості до сестри і більше звідти не повернувся! Що з ним сталося?!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 10.01.2022 / 10.01.2022 20:43
10.01.2022 20:43

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