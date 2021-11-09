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Video: Надзвичайні новини — 09.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 09.11.2021:   Зірваний дах, рештки понівеченого металу на відбійнику, а на дорозі скривавлений мрець. Чоловіка викинуло з салону авто. Надзвичайно моторошна аварія на Черкащині. Діаманти, сапфіри, золото. Озброєний грабіжник виніс із ювелірної крамниці на Сумщині багатств на півмільйона. Хто навів на магазин? Це справжній шок для власниці салону. 16-річний монстр. Він з особливою жорстокістю розправився з 26-річною дівчиною і прикопав тіло жертви за сто метрів від свого дому. Його покривали навіть копи. А що сказав суд? Шибки розбило людське тіло. У столиці жінка випала з вікна і нахромилася головою на гак в чужому балконі. Рятувальники знімали тіло кілька годин.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 09.11.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 09.11.2021:  

Зірваний дах, рештки понівеченого металу на відбійнику, а на дорозі скривавлений мрець. Чоловіка викинуло з салону авто. Надзвичайно моторошна аварія на Черкащині.

Діаманти, сапфіри, золото. Озброєний грабіжник виніс із ювелірної крамниці на Сумщині багатств на півмільйона. Хто навів на магазин? Це справжній шок для власниці салону.

16-річний монстр. Він з особливою жорстокістю розправився з 26-річною дівчиною і прикопав тіло жертви за сто метрів від свого дому. Його покривали навіть копи. А що сказав суд?

Шибки розбило людське тіло. У столиці жінка випала з вікна і нахромилася головою на гак в чужому балконі. Рятувальники знімали тіло кілька годин.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 09.11.2021 / 09.11.2021 20:29
09.11.2021 20:29

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