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Video: Надзвичайні новини — 09.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 09.09.2021:   Дим з-під стріхи і зарубана жінка - у дворі!! Оскаженілий чоловік кинувся на пожежників з ножем, і його ледве вдалося скрутити разом із поліцією!! Скандальний напад на залізничника!! Чоловіка підстерегли під гуртожитком і ледве не забили насмерть!! Керівництво - мовчить, а поліція - не поспішає розслідувати! Голосіївського стрільця випустили додому!! Чоловік, який підстрелив поліцейського і ще двох людей, та підпалив квартиру, запевняє.., що не винен!! Шокуюче зникнення школяра! Другокласник наче крізь землю провалився після того, як йому поставили двійку на день народження!!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 09.09.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 09.09.2021:  

Дим з-під стріхи і зарубана жінка – у дворі!! Оскаженілий чоловік кинувся на пожежників з ножем, і його ледве вдалося скрутити разом із поліцією!!

Скандальний напад на залізничника!! Чоловіка підстерегли під гуртожитком і ледве не забили насмерть!! Керівництво – мовчить, а поліція – не поспішає розслідувати!

Голосіївського стрільця випустили додому!! Чоловік, який підстрелив поліцейського і ще двох людей, та підпалив квартиру, запевняє.., що не винен!!

Шокуюче зникнення школяра! Другокласник наче крізь землю провалився після того, як йому поставили двійку на день народження!!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 09.09.2021 / 09.09.2021 20:25
09.09.2021 20:25

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