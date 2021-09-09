Надзвичайні новини — 09.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 09.09.2021:

Дим з-під стріхи і зарубана жінка – у дворі!! Оскаженілий чоловік кинувся на пожежників з ножем, і його ледве вдалося скрутити разом із поліцією!!

Скандальний напад на залізничника!! Чоловіка підстерегли під гуртожитком і ледве не забили насмерть!! Керівництво – мовчить, а поліція – не поспішає розслідувати!

Голосіївського стрільця випустили додому!! Чоловік, який підстрелив поліцейського і ще двох людей, та підпалив квартиру, запевняє.., що не винен!!

Шокуюче зникнення школяра! Другокласник наче крізь землю провалився після того, як йому поставили двійку на день народження!!

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